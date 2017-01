Nova embaixadora dos EUA na ONU diz que responderá "adequadamente" a adversários Agência Estado Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 15h00





Comentários via Facebook:





A nova embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou hoje que o objetivo do governo de Donald Trump é mostrar a força de seu país e utilizar sua voz e defender seus aliados.



Haley é ex-governadora da Carolina do Sul e foi escolhida por Trump para representar os EUA na ONU. Em sua primeiro dia, ela também deu um recado aos países opositores, afirmando que Washington vai responder "adequadamente" a eles. "Estamos anotando nomes", disse.



A embaixadora afirmou que é hora de um "novo olhar" sobre a ONU e que os EUA vai fazer de tudo para melhorar o que está funcionando e consertar o que não funciona. "Tudo o que parecer obsoleto ou desnecessário vai ser descartado", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão