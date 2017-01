Jovem tira selfie com pit bull e é atacada; pai joga tijolo e acerta filha Agência Estado Link



Fotos: reprodução Janaína da Silva, de 26 anos, contou que já havia feito fotos antes com o animal, mas foi mordida Janaína da Silva, de 26 anos, contou que já havia feito fotos antes com o animal, mas foi mordida



A selfie de uma jovem ao lado do pit bull da família quase terminou em tragédia em Machado, no sul de Minas Gerais. Janaína da Silva, de 26 anos, contou que já havia feito fotos antes com o animal, mas que nesta semana teve uma surpresa. Ela disse que brincou com o cão e depois fez a selfie ao lado dele, mas assim que virou de costas o pit bull mordeu seu braço e a jogou ao chão.



A jovem começou a gritar por socorro. Seu pai tentou de várias formas, sem sucesso, separar o cachorro. Então, pegou um pedaço grande de concreto e jogou nele, vindo também a acertar a filha. "Ele errou a mira, me acertou e eu desmaiei", explicou Janaína.



Mesmo desacordada, o cão teria continuado mordendo e o jeito foi acertar algumas pauladas nele para que também desmaiasse e soltasse a vítima do ataque. "Se estivesse sozinha, tinha morrido", afirmou.



O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) teve de ser acionado, e a jovem foi socorrida com vários ferimentos, precisando levar mais de 20 pontos no corpo e na cabeça. Ela foi liberada um dia após o ataque, que aconteceu na segunda-feira, 23, e se recupera em casa.

Manso



A família alegou que o animal, chamado Bidu, é tranquilo e costumava ficar bravo somente com a presença de estranhos, sendo a primeira vez que agiu assim com alguém da casa. Depois do ataque, os parentes resolveram continuar com ele, porém, foram redobrados os cuidados e a atenção para evitar novos problemas.





