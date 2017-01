Beto Barbosa é detido em Fortaleza após confusão em supermercado Agência Estado Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 14h10





Comentários via Facebook: Atualização: 14h21 de 27/01/2017

Reprodução de vídeo Beto Barbosa conversa com a imprensa depois de prestar esclarecimentos em delegacia de polícia Beto Barbosa conversa com a imprensa depois de prestar esclarecimentos em delegacia de polícia







Em um vídeo que circula na internet, Beto Barbosa está algemado na delegacia, brigando com policiais. O cantor tenta se defender dizendo que disse "eu não sou vagabundo", enquanto é acusado de ter chamado o policial de vagabundo.



ASSISTA AO VÍDEO DO CANTOR EM DELEGACIA:





Segundo nota oficial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Barbosa se desentendeu com o segurança de um supermercado na Praia de Iracema. Os dois foram levados ao 2º Distrito Policial para esclarecimento.



O cantor já foi liberado e conversou com a imprensa sobre o caso:



ASSISTA AO VÍDEO:



O cantor Beto Barbosa foi detido na manhã desta sexta-feira, 27, em Fortaleza, no Ceará. De acordo com a Tribuna do Ceará, tudo começou com uma confusão em um supermercado local. Quando os policiais foram acionados e tentaram prender o cantor, ele reagiu.Em um vídeo que circula na internet, Beto Barbosa está algemado na delegacia, brigando com policiais. O cantor tenta se defender dizendo que disse "eu não sou vagabundo", enquanto é acusado de ter chamado o policial de vagabundo.Segundo nota oficial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Barbosa se desentendeu com o segurança de um supermercado na Praia de Iracema. Os dois foram levados ao 2º Distrito Policial para esclarecimento.O cantor já foi liberado e conversou com a imprensa sobre o caso:



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão