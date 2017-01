Guerra não treina no Palmeiras e deve ficar fora da estreia no Paulista Agência Estado Link



Problemas de documentação devem atrasar a estreia do meia venezuelano Alejandro Guerra no Palmeiras. Nesta sexta-feira, o jogador não participou da atividade comandada pelo técnico Eduardo Baptista na Academia de Futebol para resolver pendências burocráticas da vinda ao Brasil e só deve ter condições de estrear pela equipe na segunda rodada do Campeonato Paulista, contra o Ituano, no 12 de fevereiro, em Itu.



Eleito o melhor jogador da última Libertadores, o meia se apresentou mais tarde ao Palmeiras depois de se despedir do Atlético Nacional, de Medellín. Guerra ganhou férias mais longas por ter atuado no Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão, e, embora já tenha condições físicas de estrear, ainda não foi apresentado oficialmente, pois precisa resolver questões como o visto de trabalho.



"Ele tem que tirar o visto, tirar o CPF. Mas isso já está bem adiantado. Acredito que ele não estreia contra o Botafogo, mas talvez contra o Ituano", disse nesta sexta-feira o técnico Eduardo Baptista, em entrevista coletiva. "Fisicamente ele já está pronto, é um cara que se cuida. O tempo que vai levar para a documentação pode ser bom para a adaptação dele ao time, ao Brasil", comentou.



Baptista comandou nesta sexta de manhã um treino de ataque contra defesa. Outra baixa, além de Guerra, foi o atacante Keno, que está com dores nas costas. O jogador sentiu o problema na quinta-feira, durante o jogo-treino com o Atibaia, quando inclusive saiu mais cedo da atividade e deu lugar para Rafael Marques.



No amistoso de domingo contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, o treinador deve escalar como time titular a mesma equipe que iniciou o jogo-treino: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Raphael Veiga, Tchê Tchê e Dudu; Barrios.







