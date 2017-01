Tentativa de roubo a shopping deixa 2 suspeitos mortos e 2 feridos em Osasco Agência Estado Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 12h50





Dois suspeitos morreram e outros dois ficaram feridos durante uma troca de tiros com policiais militares após uma tentativa de assalto a uma loja da Samsung no Shopping União de Osasco, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 27.



Segundo o shopping, por volta das 10 horas, a equipe de segurança do estabelecimento percebeu uma movimentação suspeita de quatro homens próximo à Samsung e acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente.



Durante a fuga, segundo a PM, os suspeitos dispararam contra os policiais, que revidaram e iniciaram a troca de tiros. Nenhum agente se feriu.



Um dos suspeitos baleados foi socorrido e encaminhado à Santa Casa e o outro para o Hospital Regional de Osasco. A PM não informou o estado de saúde deles.



Após a ocorrência, o Shopping União está funcionando normalmente na tarde desta sexta-feira. Procurada, a Samsung ainda não se manifestou sobre o caso.







