México já levou muita vantagem dos EUA, diz Trump Agência Estado Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 12h10





Comentários via Facebook: Atualização: 12h12 de 27/01/2017



O presidente dos EUA, Donald Trump,voltou a fazer comentários sobre o México em sua conta no Twitter. "O México já levou vantagem dos EUA por tempo suficiente. Déficit comercial maciço e pouca ajuda em fronteira muito fraca precisam mudar AGORA!", disse Trump.



Os comentários foram feitos no dia seguinte ao cancelamento da reunião entre os presidentes dos dois países, que estava marcada para a próxima semana. Após Trump determinar a construção de um muro na fronteira com o México e exigir que o governo do país vizinho pagasse por ele, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, afirmou em discurso televisionado que seu país não iria pagar pela obra.



O desconforto diplomático entre os dois países teve prosseguimento com a informação de que o governo americano estuda financiar o muro com a aplicação de um imposto de 20% sobre as importações vindas do México. Em resposta, o ministro mexicano de Relações Exteriores, Luis Videgaray, afirmou que a proposta representaria uma grande elevação de custos, que provavelmente seria repassada aos consumidores americanos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão