Mischa Barton, atriz de 'The O.C.', é internada para avaliação mental



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 11h55





Atualização: 13h21 de 27/01/2017



A atriz protagonista de "The O.C.", Mischa Barton, foi hospitalizada para uma avaliação mental depois de ter preocupado seus vizinhos por seu comportamento, segundo o site TMZ.



Fontes disseram ao site que Mischa estava em cima da cerca do quintal de sua casa em West Hollywood, em Los Angeles (EUA) gritando que sua mãe "era uma bruxa" e dizendo que "o mundo estava girando".



Ainda segundo o site, num momento a atriz teria caído da cerca e dito: "Ai meu Deus, está acabado!". Alguém da vizinhança ligou para os bombeiros e denunciou uma possível overdose. De acordo com o site, autoridades locais disseram que a atriz foi levada para o hospital voluntariamente para ser avaliada.



Em 2009, a atriz já havia sido internada numa clínica psiquiátrica, involuntariamente. Mischa Barton ficou conhecida ao interpretar a personagem Marissa em "The O.C".







