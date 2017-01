'Amor e Sexo' estreia ano com tom feminista e 'queima' sutiãs no palco Agência Estado Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 11h50





A estreia da décima temporada do programa "Amor e Sexo", da Globo, foi feminista. No programa veiculado na noite desta quinta-feira, 26, a apresentadora Fernanda Lima surgiu ao palco ao som da música "Piranha", cantada por Karol Conka e Gaby Amarantos. Bailarinas e convidadas, por sua vez, "queimaram" sutiãs e pediram igualdade de gênero e respeito às mulheres.



Fernanda Lima, à frente das bailarinas, deu o tom feminista da edição logo na abertura. "Hoje vamos falar sobre nós, mulheres, que sabemos a dor e a delícia de sermos o que somos, o que vivemos e o que sentimos", disse. "Vamos esclarecer conceitos, limpar rótulos e gritar que a luta por igualdade de direitos, desde a simbólica queima de sutiãs, segue firme e forte. Para quem não entendeu, vamos ser literais", afirmou a apresentadora.



A seguir, bailarinas e convidadas passaram a jogar sutiãs em um barril que exalava fumaça, em uma alusão à famosa queima de sutiãs que ocorreu em 1968, nos Estados Unidos, quando 400 ativistas da "Womens Liberation Movement" protestaram contra a exploração da imagem da mulher no Miss America, que ocorria na cidade de Atlanta.



"Eu não mereço ser estuprada", "eu sou mulher e meu lugar é onde eu quiser", "a minha roupa curta não é um convite para você", e "meu nome não é 'psiu'" foram algumas das frases ditas pelas mulheres do palco. O programa também fez uma homenagem à cantora Elza Soares.







