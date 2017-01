Ladrões invadem área de lazer, agridem e roubam vítimas Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 08h53





Pelo menos três homens renderam um grupo de pessoas que comemorava o aniversário de uma delas em uma área de lazer em Birigui, na noite de quinta-feira (26), e roubaram objetos pessoais e o carro de uma das vítimas. Armado com um revólver, um dos ladrões agrediu as vítimas. Uma delas chegou a ter um ferimento a faca em um dos dedos.



Seis pessoas foram identificadas pela polícia como vítimas nesse assalto, que aconteceu por volta das 21h, no Parque das Árvores. Os participantes da festa contaram que um deles saiu, deixou o portão aberto. Passados alguns minutos, os ladrões invadiram o local.



Um deles estava armado com revólver e os outros dois com facas. As vítimas foram rendidas, obrigadas a deitar no chão e tiveram as carteiras, os aparelhos de celular e até mochilas com pertences pessoais roubados. Durante o roubo, eles foram chutados.



Os assaltantes fugiram com um veículo Gol de um dos participantes da festa. A polícia foi informada do crime, realizou patrulhamento, mas não encontrou os bandidos.





