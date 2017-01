Fifa multa Palmeiras por violação de regra na transferência de Barcos Agência Estado Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 08h40





Comentários via Facebook:





A Fifa multou o Palmeiras em 50 mil francos suíços (cerca de R$ 159 mil) e fez um alerta ao time paulista pela violação dos regulamentos de contratações de jogadores. O clube foi considerado como responsável por fechar um contrato que "permitiu a outra parte do acordo, a LDU de Quito, influenciar a independência do clube em termos de emprego e assuntos relacionados com transferências".



No centro do problema está o centroavante argentino Hernán Barcos. Na época da contratação, 30% dos direitos econômicos do jogador estavam com a LDU e o clube de Quito considerou irregular a venda do atleta entre Palmeiras e Grêmio.



O clube paulista contava com 70% dos direitos econômicos sobre o jogador. Mas, ainda assim, precisaria fechar um entendimento com a LDU para vender Barcos para o Grêmio. Além disso, os equatorianos insistem que o Palmeiras devia parte do pagamento a eles, antes mesmo de revender o jogador. Diante da disputa, a LDU levou o caso à Fifa, que agora deu motivo ao clube equatoriano.



Se o Palmeiras foi multado, a Fifa informa que todas as denúncias contra o time equatoriano foram rejeitadas. O Comitê Disciplinar da entidade aponta que a investigação mostrou que a independência da LDU de Quito não foi afetada por uma influência indevida por parte do Palmeiras.



As regras da entidade sobre transferências de jogadores foram modificadas em 2008, impedindo a influência de terceiras partes em contratos de outros clubes. No dia 1º de janeiro de 2015, essas leis foram endurecidas ainda mais.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão