Foragido faz reféns em roubo a condomínio e é preso

Um reeducando que havia fugido do CPP 3 (Centro de Progressão Penitenciária), o antigo IPA, foi recapturado nessa quinta-feira (26), após, juntamente com outros assaltantes, invadir uma residência em um condomínio na zona sul de Bauru. Na ocasião, os bandidos, com facões e uma arma de fogo, renderam quatro pessoas, inclusive duas crianças, e levaram vários objetos, como notebooks e câmeras.



Agora, 112 dos 152 reeducandos que escaparam na rebelião da última terça-feira (24) já estão atrás das grades novamente. Um outro fugitivo do motim se apresentou, com o advogado, em Marília.



De acordo com a aspirante a oficial da PM Laísa Valquíria de Andrade, o roubo no condomínio ocorreu por volta das 19h dessa quinta-feira (26). Parte dos criminosos invadiu a residência e o restante ficou do lado de fora.



Na casa, havia duas mulheres e duas crianças. As vítimas contaram à polícia que os ladrões usavam facões e uma arma de fogo. Apesar das ameaças, eles não feriram os reféns, mas fugiram com vários objetos do imóvel.



Após o roubo, a PM foi acionada. “Por meio das filmagens e das características dos assaltantes, suspeitamos que eles podiam estar na favela do Jardim Europa”, conta a aspirante.



Em diligências na favela, o reeducando foragido e outros quatro suspeitos foram encontrados e detidos, cada um em uma localidade do bairro. Também foram localizados, com eles, os facões utilizados para render as vítimas. A arma de fogo usada não foi achada.



A equipe da PM recuperou diversos itens roubados, como notebooks, câmeras, videogame, pares de tênis e um simulacro de arma de fogo.



RECONHECIDO

Por volta das 0h40 desta sexta-feira (27), a ocorrência ainda estava sendo apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Contudo, de acordo com a aspirante Laísa de Andrade, o reeducando foragido do CPP 3 e outros dois haviam sido reconhecidos pelas vítimas. Os outros também confessaram o crime.



Nas primeiras horas de hoje, o nome do detento recapturado foi divulgado pela 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM): Horácio Rodrigues de Oliveira, 34 anos, assim como as iniciais dos outros quatro suspeitos, que estão detidos: L.F.N., 18 anos; L.F.S., 22 anos; J.R.V., 18 anos e um adolescente de 16 anos. O nome dele não foi divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.



L.F.N. estaria com um dos celulares e uma máquina fotográfica roubados nesta residência e teria indicados onde estavam escondidos os outros objetos das vítimas, além de fornecer informações do local em que estariam os outros três comparsas, confirmando, inclusive, que Horácio de Oliveira teria participado do crime.



Com L.F.S. foi localizado um outro celular roubado. Já com J.R.V. foi apreendido o notebook e com o adolescente um facão e uma espingarda de brinquedo, ambos roubados na mesma casa.



Todos foram detidos pela PM, que confirmou, nesta madrugada de sexta-feira (27), que eles teriam participado diretamente do roubo nesta casa do condomínio, na noite dessa quinta-feira (26).



Os quatro, maiores de idade, foram autuados em flagrante e se encontram à disposição da Justiça na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Já o adolescente, foi apreendido e será encaminhado para a Vara da Infância e Adolescência.



Os objetos recuperados estão sendo devolvidos às vítimas.





