Recuperado, Fábio admite ansiedade por volta no Cruzeiro: 'É tudo novo'

O goleiro Fábio tem 36 anos e está há 12 no Cruzeiro, mas mesmo com toda esta experiência, tem encarado o início da temporada de 2017 como novidade. Isso porque ele acaba de se recuperar de uma grave lesão que o afasta dos gramados desde agosto do ano passado e mal consegue controlar a ansiedade para voltar a atuar.



"É tudo novo. É importante esse início de pré-temporada. Graças a deus, está tudo dentro do planejamento, com muita fé e muito empenho, não só meu, mas de todos que participaram dessa recuperação. Estou já nesta transição para a parte física. Está tudo correndo bem, dentro do planejado", declarou nesta quinta-feira.



Esta foi a primeira entrevista coletiva do veterano goleiro desde que sofreu a contusão. No dia 14 de agosto do ano passado, ainda pela 20.ª rodada do Brasileirão, Fábio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito diante do Coritiba. De lá para cá, já foram mais de cinco meses de recuperação, mas agora o retorno está próximo.



"Dentro dessa trajetória de cinco meses, a evolução foi muito boa. Com muito trabalho e empenho, deus abençoou essa recuperação nesse tempo acima da média, É super importante você voltar com confiança. Estou melhor do que estava quando me lesionei. Consegui me manter bem nestes meses quando estava longe das atividades. Treinei muito dentro das férias e isso foi muito válido para, quando chegasse janeiro, estar apto", comentou.



Apesar do otimismo, Fábio preferiu não projetar uma data para retornar a campo e não deverá atuar contra o Villa Nova neste domingo, na estreia do Campeonato Mineiro. "A gente não quer colocar dias nem determinar um prazo específico. Está caminhando tudo de uma forma boa, dentro do planejamento. Agora, estou na parte física e, depois, acho que em uma semana, vou trabalhar com o Robertinho (preparador de goleiros) a parte específica. Depois, fico à disposição do Mano e os trabalhos que ele quiser desenvolver."







