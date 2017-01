Secretário promete recuperar 'cratera' ao lado da Pompeu Da Redação Link



Quinta-Feira - 26/01/2017 - 18h10





Comentários via Facebook: Atualização: 18h17 de 26/01/2017

Assessoria da Prefeitura/Divulgação - 26/01/2017 Constantino (dir.) e Andolfato (ao centro) observam buraco que vem crescendo há cinco anos Constantino (dir.) e Andolfato (ao centro) observam buraco que vem crescendo há cinco anos



O secretário de Obras e Serviços Públicos, Constantino Alexandre Vourlis, e o engenheiro da pasta, Rodrigo Andolfato, estiveram nesta quinta-feira (26) na pista de caminhada da avenida Pompeu de Toledo para avaliar um buraco aberto a cerca de dois metros da calçada. A informação foi divulgada pela assessoria da Prefeitura.



De acordo com Andolfato, a 'cratera', que foi possivelmente intensificado pelo volume de chuvas dos últimos dias, cresce há pelo menos cinco anos. "A falta da base de cimento na parte interna, que canaliza o córrego (Machadinho), fez com que o deslizamento da terra ocorresse", explicou, segundo nota divulgada à imprensa.



Já Constantino afirmou que será elaborado um projeto para recuperação da área, em caráter emergencial. "As ações da Secretaria de Obras focam sempre a preservação da vida, e esta é uma área que não pode passar despercebida de nossos cuidados", declarou.



Fotos: Assessoria da Prefeitura/Divulgação - 26/01/2017



