Kelly Key transmite próprio parto ao vivo e chama atenção nas redes sociais

A cantora Kelly Key, promoveu um verdadeiro espetáculo sobre o parto de seu terceiro filho nesta quinta-feira, 26, que foi transmitido ao vivo por redes sociais. Isso mesmo: conforme as coisas aconteciam, seu perfil já as publicava imediatamente.



Os preparativos começaram com Kelly indo ao salão de beleza, onde fez as unhas, se depilou, hidratou os cabelos, ajustou os cílios, e também realizou uma lipomodelagem.



Já no hospital, acompanhada pela família e por sua equipe, além de um batalhão de câmeras e celulares gravando todas as suas reações espontâneas, fez questão de mostrar a ansiedade dos irmãos, familiares, e também os preparativos para a festinha de boas-vindas ao pequeno: bolos, sanduíches, decoração chamativa, e até uma garrafa de espumante ao lado de taças estavam à disposição dos convidados na salinha onde assistiram ao parto - e o filmaram, obviamente.



Artur, seu filho, veio ao mundo, mesmo tendo ficado praticamente em segundo plano no dia do próprio nascimento, pesando três quilos e medindo 49 centímetros.



Ao avisar que a criança e a mãe passavam bem, sua equipe aproveitou para fazer uma propaganda do canal da cantora no YouTube: "Não perca esse momento mágico no Colo de Mãe." Para quem quiser ver novamente tudo que já foi mostrado, o programa será divulgado na próxima terça-feira.



O "lance a lance" do parto virou piada nas redes sociais, e muitos internautas compararam a situação à série Black Mirror, da Netflix, que fala sobre a relação assustadora que as pessoas podem ter com a tecnologia.







