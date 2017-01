Ed Sheeran anuncia nova turnê pelo Brasil em maio deste ano Agência Estado Link



Ed Sheeran voltará ao Brasil em maio deste ano. O cantor inglês de 25 anos e duas vezes vencedor do Grammy teve sua segunda turnê pelo País anunciada. E, desta vez, serão quatro cidades visitadas.



A passagem pelo autor de 'Thinking Out Loud' terá início em Curitiba, em 23 de maio, segue para o Rio de Janeiro, em 25 de maio, chega a São Paulo, em 28 de maio, e terá o fim em Curitiba, em 30 de maio.

O valores dos ingressos ainda não foram revelados, assim como os horários das quatro apresentações de Sheeran no Brasil.



A primeira passagem do músico inglês por aqui ocorreu em 2015, quando ele subiu aos palcos do Rio de Janeiro e São Paulo - o segundo show na capital paulista ocorreu graças à grande procura na primeira data.



Sheeran incluiu o Brasil como um dos primeiros países a receber a turnê do disco ÷ (também chamado de Divide), cujo lançamento está marcado para 3 de março. Duas das novas músicas do álbum já foram lançadas e podem ser ouvidas abaixo.







