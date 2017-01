Bolsa Família cresce entre desempregados na região Rafaela Tavares Link



A procura pelo programa Bolsa Família cresceu na região nos últimos dois anos, período em que a economia nacional foi mais impactada pela crise econômica e os 43 municípios registraram saldos negativos na geração de emprego formal por dois anos seguidos. O aumento no total de beneficiários no território corresponde a quase 1,5 mil famílias de baixa renda a mais que o número observado no final de 2014, antes das sequelas mais profundas das turbulências financeiras do País.No ano passado, a quantidade de beneficiados pela ação de transferência de renda subiu principalmente nas duas maiores cidades da região, Araçatuba e Birigui, com alta anual equivalente a mais de 400 grupos familiares em cada município, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Ambas também foram as mais afetadas pelos cortes no mercado de trabalho, com fechamento respectivo de 1.196 e 477 postos, conforme o Ministério do Trabalho.



