Tatuador acusado de sexo com garota será ouvido em 10 dias

Divulgação - 07/06/2016 Acusado é levado para viatura após ser autuado em flagrante por estupro de vulnerável Acusado é levado para viatura após ser autuado em flagrante por estupro de vulnerável







A decisão do juiz auxiliar da 2ª Vara Criminal de Araçatuba, Roberto Soares Leite, foi publicada na segunda-feira (23), porque o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada na última sexta (20). Na ocasião, ele foi representado pelo advogado William Douglas Lira de Oliveira, que concordou com a realização da audiência sem a presença do acusado.



O réu foi preso na noite de 6 de junho de 2016, quando saía do estúdio dele, na região central da cidade, acompanhado da adolescente, acusado de fazer sexo com a garota como forma de pagamento por uma tatuagem.





