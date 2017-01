Presídios da região podem acolher foragidos de Bauru Lázaro Jr. Link



A população carcerária corresponde a mais do que o dobro da capacidade e é superior população de 33 dos 43 municípios da região, entre eles Buritama, que tem 16.714 moradores, segundo a última estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Apesar de estarem todos superlotados, os presídios instalados na região podem receber presos transferidos do CPP-3 (Centro de Progressão Penitenciária) de Bauru, que foi alvo de uma rebelião com fuga de 152 sentenciados na manhã de terça-feira (24). Até a manhã desta quinta-feira (26), a polícia havia recapturado 111 presos foragidos, segundo a SAP.





