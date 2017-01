Buritama: Mortes motivaram pedido de fechamento de prainha Amanda Lino Link



Quinta-Feira - 26/01/2017 - 16h35





Comentários via Facebook: Atualização: 16h35 de 26/01/2017

Prefeitura de Buritama/Divulgação Prefeitura reforçou a implantação de placas de advertência e segurança para banhistas Prefeitura reforçou a implantação de placas de advertência e segurança para banhistas







Leia também:

- Ministério Público pede fechamento da 'prainha de Buritama'

- Corpo de menino de 7 anos é encontrado; três morrem em prainha



O MP pede ainda que o município seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, sugerindo o valor de R$ 300 mil ou outro a ser fixado em juízo, que deverá ser revertido ao FID (Fundo de Interesses Difusos) do Estado, a fim reparar as mortes ocorridas no local. Caso o pedido seja atendido pelo Judiciário, se houver descumprimento, o Ministério Público requer que seja fixada, para cada dia de atraso, multa diária no valor de R$ 1 mil, corrigido no momento do pagamento.



ADEQUAÇÕES

O procurador jurídico de Buritama, Luiz Antônio Vasques Júnior, disse que a Prefeitura reforçou a implantação de placas de advertência e segurança para banhistas e obteve AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) na prainha, no ano passado. Segundo ele, as medidas foram tomadas após as mortes por afogamento em abril do ano passado.



Vasques Júnior disse que o espaço também conta com salva-vidas, bombeiros e brigadistas em dias de maior movimento de usuários, como finais de semana, período de férias e eventos, além de um posto interno de atendimento da Polícia Militar. Ele informou que está em andamento processo licitatório para contratar empresa que irá realizar as demais adequações necessárias na prainha, solicitadas pelo MP.





A morte de três pessoas da mesma família ocorrida em abril do ano passado no parque turístico João Simão Garcia, popularmente chamado de “prainha”, em Buritama (a 55 km de Araçatuba), motivou o Ministério Público a pedir à Justiça o fechamento temporário do local. A interdição foi requerida em ação civil pública, com pedido liminar, até que o município realize pelo menos 13 adequações e reformas que garantam a segurança do espaço, um dos principais pontos de lazer e turismo da região de Araçatuba.O MP pede ainda que o município seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, sugerindo o valor de R$ 300 mil ou outro a ser fixado em juízo, que deverá ser revertido ao FID (Fundo de Interesses Difusos) do Estado, a fim reparar as mortes ocorridas no local. Caso o pedido seja atendido pelo Judiciário, se houver descumprimento, o Ministério Público requer que seja fixada, para cada dia de atraso, multa diária no valor de R$ 1 mil, corrigido no momento do pagamento.O procurador jurídico de Buritama, Luiz Antônio Vasques Júnior, disse que a Prefeitura reforçou a implantação de placas de advertência e segurança para banhistas e obteve AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) na prainha, no ano passado. Segundo ele, as medidas foram tomadas após as mortes por afogamento em abril do ano passado.Vasques Júnior disse que o espaço também conta com salva-vidas, bombeiros e brigadistas em dias de maior movimento de usuários, como finais de semana, período de férias e eventos, além de um posto interno de atendimento da Polícia Militar. Ele informou que está em andamento processo licitatório para contratar empresa que irá realizar as demais adequações necessárias na prainha, solicitadas pelo MP.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão