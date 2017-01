Casa Branca manterá aberto diálogo com México, após cancelamento de visita Agência Estado Link



O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta quinta-feira que o governo do presidente Donald Trump "manterá abertas as linhas de comunicação" com o presidente mexicano, após Enrique Peña Nieto cancelar uma visita planejada a Washington.



Mais cedo, Peña Nieto escreveu no Twitter que não participará da reunião de trabalho com Trump programada para a próxima terça-feira. O anúncio do mexicano foi feito horas após Trump escrever no Twitter que a reunião com Peña Nieto deveria ser cancelada se o México se negar a pagar por um muro na fronteira mexicana com os Estados Unidos.



Spicer disse que o governo Trump "buscará uma data para programar algo no futuro". Fonte: Associated Press.







