TJ acaba com folga abonada por causa de aniversário

Conforme a decisão, ao propor as folgas, o poder Legislativo invadiu a competência exclusiva do chefe do Executivo, em relação à iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico do funcionalismo da administração pública. Cabe recurso.



A partir de agora, os servidores voltarão a poder ter até seis faltas abonadas por ano. A medida previa sete. O secretário municipal de Negócios Jurídicos, Leonardo de Freitas Alves, que também atua no processo como advogado representante do ex-prefeito Jamil Ono (PT), informou que o projeto de lei propondo a falta abonada foi apresentado ao Executivo em maio do ano passado pelo ex-vereador Mauricio Carneiro (PMDB), que também atua como advogado.





