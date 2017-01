'Eu não acho que vai contra nada', diz Claudia Leitte sobre hit 'Deu onda' Agência Estado Link



Durante evento em Salvador para lançar linha de cosméticos para o Carnaval em parceria com a Eudora, Claudia Leitte contou que o seu bloco Largadinho seguirá a temática de um cruzeiro com mulheres como capitães, piratas, salva-vidas. "Os figurinos têm muito a ver com essa vibe de empoderamento feminino. Mulheres no poder", disse. Logo após essa explicação, a cantora foi questionada se a música Deu Onda, do MC G15, vai contra este momento em que a sociedade vem reconhecendo mais a relevância da mulher. "Eu não acho que vai contra nada, mas isso é uma opinião individual. Ninguém precisa dar opinião sobre tudo", respondeu.



Claudia Leitte afirmou que a tecnologia democratizou a produção musical e cabe ao público selecionar as suas preferências. "Estamos vivendo um momento com a internet em que todo mundo pode compor e cantar. A gente não tem que se importar com o tipo de música que estão produzindo neste momento. Temos que fazer uma triagem do que queremos ouvir. A mulher que determina como ela quer ser vista", disse a cantora.



As canções Taquitá, de Claudia Leitte, e Deu onda, do MC G15, são apontadas como possíveis hits da folia baiana.



*A repórter viajou para Salvador a convite da Eudora







