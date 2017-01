Trump vai assinar ação executiva para investigar denúncias de fraude eleitoral Agência Estado Link



Quinta-Feira - 26/01/2017 - 15h55





Comentários via Facebook:





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja adotar uma ação executiva nesta quinta-feira para avançar com seu pedido desta semana por uma grande investigação para apurar sua versão de que houve fraude eleitoral na disputa pela presidência em 2016. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que Trump firmará uma ação executiva "para melhor entender" a suposta fraude eleitoral e o registro dos eleitores.



"O presidente continua a trabalhar com sua equipe sênior sobre os detalhes finais" dessa iniciativa, disse Spicer a repórteres durante um voo de Trump para a Filadélfia. O presidente participa na cidade de uma reunião com republicanos do Congresso.



Trump tem alegado que milhões de votos ilegais impediram que ele ficasse à frente no voto popular na disputa com a democrata Hillary Clinton. De qualquer modo, Trump venceu no Colégio Eleitoral.



O novo presidente deve também adotar ações executivas adicionais na sexta-feira, possivelmente sobre questões de segurança nacional. Spicer disse que o presidente está revisando várias ordens executivas para determinar o que deseja assinar nesta semana e no início da seguinte.



Também nesta sexta-feira, Trump planeja realizar sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o poder. Spicer disse que o presidente aceitará questões dos repórteres, após uma reunião na Casa Branca com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão