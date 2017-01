PM de Araçatuba resgata bebê que ficou trancado em automóvel Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar de Araçatuba resgatou uma menina de 7 meses de vida, que foi trancada dentro de um veículo, na manhã desta quinta-feira (26), no estacionamento de um centro de compras na região central da cidade.



A mãe colocou a criança dentro do carro e, posteriormente, após guardar objetos no porta-malas, acidentalmente o trancou com a chave dentro. Assim que foi informada do ocorrido, uma equipe da polícia foi para o local e quebrou o vidro do veículo para resgatar a vítima, que já estava com sinais de desidratação, segundo o que foi informado.



Equipe do resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao estacionamento após o salvamento e prestou atendimento à vítima. Segundo a Polícia Militar, a mãe e a avó da criança agradeceram exaustivamente o serviço prestado pelos policiais.





