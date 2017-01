'Jornalista é urubu! Será?', analisa o jornalista Marcelo Teixeira Marcelo Teixeira Link



Quinta-Feira - 26/01/2017 - 15h44





Comentários via Facebook: Atualização: 15h48 de 26/01/2017

Marcelo Teixeira é jornalista e empresário do setor de comunicação



Em mais de 20 anos de carreira, perdi a conta do número de vezes que ouvi a frase "jornalista é igual a urubu". Trata-se de uma referência à ideia de que a imprensa, de forma geral, concede mais espaço à notícia de conteúdo negativo, como tragédias e escândalos, do que a assuntos positivos, como bons exemplos do cotidiano.



Jornalista que sou, discordo da afirmação, que, antigamente, incomodava-me menos. Hoje, mais. Muito provavelmente porque a ouço de forma mais recorrente. Fato é que, antes, o número de veículos noticiosos era menor, o que tornava relativamente fácil a minha constatação. Atualmente, com a consolidação das mídias digitais e com o advento das redes sociais, a tarefa é bem mais complexa.



Quando fui repórter da TV Tem — na época era TV Progresso —, eu fazia uma leitura dos telejornais da emissora, assim como das concorrentes, e quase sempre contava um maior número de abordagens positivas em notas, matérias e reportagens. Embora não faça mais esse exercício, minha percepção continua a mesma. O que me leva ao debate é a desinformação ou má-fé (ou as duas coisas juntas) embutida na frase para intencionalmente denegrir a imagem de uma categoria profissional.



Cabe ao jornalista contar histórias do dia a dia, para que o cidadão tenha melhor compreensão da realidade em que vive. E isso é feito, levando-se em conta a linha editorial, as diretrizes definidas pelo veículo de comunicação, projeto ou programa no qual ele trabalha. Em muitos casos (arrisco-me a dizer quase sempre), ao divulgar temas negativos, esse profissional está cumprindo o papel dele de mostrar à sociedade o mau uso do dinheiro público, más práticas de políticos e empresários inescrupulosos, irresponsabilidades ou azar do cidadão comum.



Não estou dizendo que não existam jornais e jornalistas especializados na espetacularização dos dramas humanos. Mas é preciso atentar para o fato de que a notícia é um produto à venda e a grande maioria dos veículos de comunicação, empresa privada. Por outro lado, vale lembrar também do poder de atração da tragédia e o escândalo sobre a alma humana.



Na introdução do livro "A Era do escândalo", o jornalista Mário Rosa cita trecho de outra obra, que relata fato da inquisição (portanto, séculos atrás). Naquela época, pessoas saíam às ruas vestidas em seus melhores trajes para acompanhar a passagem de quem seria morto na fogueira. Voltando aos tempos atuais, recentemente li notícia de que se esgotaram no mercado informal os DVDs com cenas da barbárie em presídios da região Norte do país, onde houve decapitação de presos.



Portanto, a premissa inicial é equivocada, sob o meu ponto de vista. Em uma época em que cobramos transparência do poder público e de empresas, assim como retidão em nossa conduta pessoal, e na qual temos à disposição ferramentas de mídia on demand, quem decide o que quer ver, ouvir e assistir é você. E mesmo quem não conta com opções tecnológicas pode muito bem buscar outra mídia (dentre aquelas as quais tem acesso), sintonizar outra emissora no dial, desligar a TV.



No final das contas, para mim fica claro quem é o urubu.





