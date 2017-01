Ministério Público recebe a primeira denúncia contra Dilador Borges Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 26/01/2017 - 15h28





Alexandre Souza/Folha da Região - 02/01/2017 Dilador, sendo observado por Marly (a 1ª da esq. para dir. entre sentados) na posse do secretariado Dilador, sendo observado por Marly (a 1ª da esq. para dir. entre sentados) na posse do secretariado







Silva argumentou, na denúncia, que um acordo que parcelou em 90 vezes a dívida de Marly com o município, por causa do desaparecimento de oito ares-condicionados na época em que ela era diretora de Cultura, não teve amparo legal. Ele ressalta que o ajuste teve como objetivo nomeá-la titular da pasta. O valor do débito é de R$ 64.533,48.



Segundo a representação, sindicância aberta na gestão do ex-prefeito Cido Sério (PT) responsabilizou Marly pelo desaparecimento dos aparelhos, que provocou dano de R$ 19.345,50 na ocasião. O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) determinou que ela devolvesse o dinheiro aos cofres públicos.



SEM IRREGULARIDADES

A Prefeitura de Araçatuba divulgou nota nesta quinta-feira (26) afirmando que não houve qualquer irregularidade na nomeação de Marly. Leia a nota na íntegra:



"A Prefeitura de Araçatuba esclarece que não há irregularidade na nomeação da secretária de Cultura, Marly Garcia. Todo cidadão ou servidor público de carreira, quando convidado para assumir cargo em comissão, precisa preencher diversos requisitos legais e entregar cópias de documentos ao Setor de Expediente da Prefeitura. Entre os documentos exigidos estão certidões negativas criminal, civil e de débitos municipais, além de declaração de bens.



A secretária Marly Garcia preencheu todos os requisitos ao ser nomeada. Sobre a dívida com o município, ela já havia feito a devida negociação com a Procuradoria Municipal, que é um órgão da administração municipal responsável pela representação do município na esfera jurídica em juízo ou fora dele e que age independentemente de questões políticas, se atendo estritamente às questões legais.



O termo de negociação passou por todo trâmite de análise legal e hoje tramita na Fazenda Pública. Desta forma, a secretária encontra-se sem qualquer impedimento legal para exercer sua função. Fica claro, assim, que todo o trâmite de negociação e de apresentação das certidões por parte da secretária ocorreu nas esferas públicas pelas quais passam todos os cidadãos convidados a ser um agente público, sem influencia outra que não tenha sido apenas o cumprimento da lei.



Cabe ressaltar que, em face das notícias veiculadas de que há uma denúncia na Promotoria Pública, a Prefeitura apresentará, quando for citada, toda documentação e vai expor estes e outros argumentos a fim de demonstrar toda a lisura dos fatos."





