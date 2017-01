Shia LaBeouf é preso em manifestação contra Donald Trump Agência Estado Link



Quinta-Feira - 26/01/2017 - 14h20





Comentários via Facebook: Atualização: 14h50 de 26/01/2017

Instagram/Reprodução Ator instalou câmera para que pessoas protestem contra Trump durante os 4 anos de seu mandato Ator instalou câmera para que pessoas protestem contra Trump durante os 4 anos de seu mandato



Shia LaBeouf, o ator que instalou uma câmera para que pessoas protestem contra Trump durante os quatro anos de seu mandato, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 26, em meio a uma manifestação.



De acordo com a conta oficial do projeto de LaBeouf, 'He Will Not Divide Us', um homem se aproximou do ator e disse "Hitler não fez nada de errado". Então, Shia o empurrou e foi questionado: "por que você me atacou?".



Em outro vídeo, gravado pela câmera instalada pelo ator do lado de fora Museum of The Moving Image, em Nova York, mostra, ao fundo, LaBeouf sendo preso pela política local.



No Twitter, a conta do projeto questionou a prisão, especialmente pelo fato de Shia ser judeu. Horas depois, foi divulgado que o ator havia sido solto.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão