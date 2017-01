Justiça desliga presidente e conselheiros de conselho de política penitenciária Agência Estado Link



O Ministério da Justiça publicou portaria, desligando, a pedido, o presidente e seis conselheiros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Os sete entregaram carta de demissão nesta quarta-feira, 25, em retaliação ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, alegando falta de diálogo e que não foram consultados na elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública.



Foram desligados o presidente Alamiro Velludo Salvador Netto, e os conselheiros Gabriel de Carvalho Sampaio, Hugo Leonardo, Leonardo Costa Bandeira, Leonardo Issac Yarochewsky, Marcellus de Albuquerque Ugiette e Renato Campos Pinto de Vitto. A portoria foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 26.



Nesta quarta, o Ministério da Justiça divulgou nota dizendo que os membros que se demitiram eram ligados ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff e não estavam alinhados com a nova gestão.



A nota agradece os conselheiros que renunciaram aos cargos pelo trabalho oferecido, mas defende que o colegiado é um "órgão de Estado, e não de governo".







