Petrobrás confirma ser alvo de ação na Holanda

A Petrobrás confirmou na quarta-feira, 25, que suas subsidiárias Petrobras International Braspetro e Petrobras Global Finance foram citadas em ação judicial proposta pela Stichting Petrobras Compensation Foundation, perante a Corte de Roterdã, na Holanda. A ação é movida por investidores institucionais que afirmaram ter perdido bilhões de dólares em depreciações significativas de ativos e declínios acentuados nos preços das ações da estatal como resultado dos escândalos de corrupção na empresa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







