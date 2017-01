Bandidos invadem e roubam residência de político Da Redação Link



Quinta-Feira - 26/01/2017 - 09h02





Atualização: 09h25 de 26/01/2017

Roni Willer/Colaboração Vice-prefeito de Castilho (de vermelho) explica sobre o roubo à correligionários políticos Vice-prefeito de Castilho (de vermelho) explica sobre o roubo à correligionários políticos



Ladrões invadiram e roubaram a residência do comerciante e vice-prefeito de Castilho, Espedito Alves Leite (PPS), 56 anos, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o crime aconteceu pouco depois das 7h.



Os bandidos teriam rendido o político e a companheira dele. Encapuzados e armados, eles ameaçaram as vítimas de morte e as amarraram com fitas.



Teriam sido roubados aparelhos eletrônicos, dinheiro, joias e demais objetos. Os ladrões teriam fugido com o carro da família, um Chevrolet Meriva.



A polícia realiza patrulhamento e o boletim de ocorrência ainda não foi registrado. Colaborou Roni Willer





