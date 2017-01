Moradora prejudicada e Samar travam briga na Justiça Monique Bueno Link



A cabeleireira Any Cristina Santiago da Silva, de 39 anos, que diz ter sido acusada pela Samar (Soluções Ambientais Araçatuba) de “roubo” de água, obteve, na Justiça, liminar que obriga a empresa a restabelecer o abastecimento em seu imóvel, no bairro Icaraí. No entanto, a concessionária ainda não cumpriu a determinação.A decisão foi publicada no último dia 12, mas, até terça-feira (24), a gestora do abastecimento de água na cidade não tinha atendido à ordem judicial. Após dez dias sem água, a moradora diz ter contratado um encanador para religar o hidrômetro. “Paguei R$ 100 pelo serviço”, diz.A cabeleireira conta que, no dia 6 de janeiro, saiu de casa por volta das 7h e, ao retornar, no período da tarde, notou que não havia água no imóvel. “Pensei que fosse falta de água na rua, pois é constante aqui no bairro. Só que, quando minha filha chegou do trabalho, pegou na caixa do correio um papel da Samar, que avisava sobre o corte”, explica.



