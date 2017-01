Hospital passa 12 horas sem médico plantonista Monique Bueno Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 21h24





Comentários via Facebook:







A Folha da Região apurou que os responsáveis pelos centros de saúde das três cidades foram comunicados pela administração do hospital, na noite de segunda-feira, que não haveria médico plantonista durante o plantão noturno, por isso não deveriam levar pacientes para lá. Os centros de saúde vizinhos contam com uma ambulância para transportar os pacientes para Bilac sempre que necessário.



A assessoria da AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil), OS (Organização Social) que administra a entidade desde o primeiro semestre de 2015, não informou se alguém precisou ser levado para Birigui devido à falta de médico. Esta foi a segunda vez que o atendimento de urgência e emergência fica paralisado no hospital em um intervalo de sete meses. Em junho do ano passado, o serviço deixou de ser prestado por pelo menos três dias consecutivos, também porque os médicos estavam com os salários atrasados.



SEM RESPOSTA

A reportagem perguntou qual a alegação do médico plantonista para não ter comparecido ao hospital; se o hospital acionou outro profissional para realizar o plantão; se algum paciente de Bilac, bem como de Piacatu, Santópolis do Aguapeí ou Gabriel Monteiro precisou ser encaminhado para Birigui por causa da falta de médico no hospital; se hoje durante o dia de ontem teria médico no hospital e se haveria plantão noturno. No entanto, a assessoria do hospital não respondeu até o fechamento desta edição.





O hospital beneficente Padre Bernardo Braakhuis, em Bilac, na região de Araçatuba, ficou 12 horas sem médico plantonista: das 19h de segunda-feira (23) até as 7h de terça (24). O profissional escalado não teria comparecido ao plantão devido à falta de pagamento e a função não foi reposta. Pacientes de Gabriel Monteiro, Piacatu e Santópolis do Aguapeí, municípios atendidos pela instituição, assim como a cidade-sede, deveriam ser encaminhados para unidades de saúde de Birigui, em caso de urgência e emergência.A Folha da Região apurou que os responsáveis pelos centros de saúde das três cidades foram comunicados pela administração do hospital, na noite de segunda-feira, que não haveria médico plantonista durante o plantão noturno, por isso não deveriam levar pacientes para lá. Os centros de saúde vizinhos contam com uma ambulância para transportar os pacientes para Bilac sempre que necessário.A assessoria da AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil), OS (Organização Social) que administra a entidade desde o primeiro semestre de 2015, não informou se alguém precisou ser levado para Birigui devido à falta de médico. Esta foi a segunda vez que o atendimento de urgência e emergência fica paralisado no hospital em um intervalo de sete meses. Em junho do ano passado, o serviço deixou de ser prestado por pelo menos três dias consecutivos, também porque os médicos estavam com os salários atrasados.A reportagem perguntou qual a alegação do médico plantonista para não ter comparecido ao hospital; se o hospital acionou outro profissional para realizar o plantão; se algum paciente de Bilac, bem como de Piacatu, Santópolis do Aguapeí ou Gabriel Monteiro precisou ser encaminhado para Birigui por causa da falta de médico no hospital; se hoje durante o dia de ontem teria médico no hospital e se haveria plantão noturno. No entanto, a assessoria do hospital não respondeu até o fechamento desta edição.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão