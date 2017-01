Banco do Brasil libera R$ 12 bilhões para pré-custeio da safra 2017/18 Rafaela Tavares Link



As condições deste ano para a linha de crédito foram apresentadas pela instituição financeira na terça-feira (24), em evento com participação de agricultores e pecuaristas da região em Araçatuba. O valor supera em 20% os R$ 10 bilhões desembolsados na safra atual, que se encerra em junho. O valor é ofertado em linhas com recursos controlados, originado das captações próprias da poupança rural e dos depósitos à vista, segundo a instituição.



PLANTIO

Com o recurso levantado com antecedência, o empresário do campo consegue adquirir os produtos para plantio a um preço atrativo, evitando aumentos de valores em outros meses devido a câmbio ou inflação, explicou o gerente da agência Rua do Fico, Cleverson de Campos Rodrigues. "O banco libera recursos de parte dos insumos para o produtor negociar, pois ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar no ano que vem."





