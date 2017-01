Birigui: ex-assessor de Borini promete fazer oposição sem 'bater' Coluna Periscópio Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 21h13





Ex-assessor de imprensa da Prefeitura de Birigui, nos governos de Wilson Borini (DEM) e Pedro Bernabé (PSDB), o jornalista Alex Brasileiro está prestes a assumir a presidência do DEM no município.



Brasileiro disse ao “Periscópio” que o atual presidente da sigla, Nivaldo Albani, deve deixar o cargo, pois já acumula função na direção regional do partido. Além disso, a legenda pretende renovar seus quadros, com pessoas mais jovens interessadas em política.



Discordou

“Borinista” de longa data, Brasileiro diz que deveria assinar nesta quarta-feira (25) os documentos para assumir a legenda e, automaticamente, filiar-se ao partido. Até então, o jornalista estará filiado ao PTN, do qual irá sair por não concordar com os rumos tomados pela sigla nas eleições do ano passado.



O PTN é o partido do vice-prefeito Carlito Vendrame, que, após ocupar o mesmo cargo no governo Bernabé, aliou-se ao atual prefeito, Cristiano Salmeirão (PTB). O petebista é ligado ao deputado estadual Roque Barbiere, que tem Borini como desafeto.



Oposição sem ‘bater’

Brasileiro afirmou que não está nos planos do DEM fazer uma oposição a Salmeirão como os petebistas fizeram nos oito anos da gestão de Borini, no sentido de “bater até cair”, votando contrário a todos as propostas do Executivo.



Conforme o jornalista, os projetos necessários para o desenvolvimento do município serão aprovados pelos parlamentares da sigla. Foram eleitos pelo DEM os vereadores José Fermino Grosso e Luiz Roberto Ferrari. (Ronaldo Ruiz Galdino)





