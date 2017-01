Prefeitura parcela dívida de 'sumiço' de ares-condicionados Coluna Periscópio Link



A Prefeitura de Araçatuba parcelou em 90 vezes o valor de uma dívida de R$ 64.533,48 da atual secretária de Cultura, Marly Garcia, referente ao “desaparecimento” de oito ares-condicionados da pasta.



O “sumiço” teria ocorrido durante a primeira gestão do ex-prefeito Jorge Maluly Netto, entre 2001 e 2004, quando ela ocupava cargo de direção na mesma secretaria. O município informou que as 12 primeiras parcelas serão de R$ 717,03. Nos próximos anos, a cada 12 meses, serão realizadas atualizações monetárias pelo departamento de recursos humanos, para efetuar o desconto com base no índice da tabela do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e juros de 1%.



Prejuízo

Em outubro de 2008, já no segundo mandato de Maluly, a Folha da Região noticiou o desaparecimento dos equipamentos, que provocaram, na ocasião, prejuízo de R$ 4,1 mil aos cofres do município. Os aparelhos foram retirados do extinto teatro Floriano Camargo de Arruda Brasil, o São João, e deveriam ser reutilizados no Castro Alves, o que acabou não acontecendo.



Indagações de bastidor

Nos bastidores políticos da cidade, há quem entenda que o parcelamento deveria ser submetido à apreciação da Câmara de Araçatuba, o que não aconteceu. A medida, segundo esses observadores, caracteriza infração administrativa. (Ronaldo Ruiz Galdino)







