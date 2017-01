Após taça nos EUA, São Paulo trabalha pontaria em 1º treino após volta ao Brasil Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





Os jogadores do São Paulo retornaram aos treinos no Brasil nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e o técnico Rogério Ceni reforçou as atividades de toque de bola no ataque e finalizações. No ano passado, o time foi bastante criticado por criar muitas jogadas, mas não concluir em gols. E na disputa da Florida Cup, apesar do título, o time passou em branco com dois empates por 0 a 0.



No treino, Rogério Ceni colocou barreiras que representavam defensores adversários e pedia a todo momento que os jogadores usassem a velocidade e a precisão nos chutes. Deu muitas broncas e pedia para os jogadores que atuam pelos lados do campo cruzarem a bola por baixo, para que os atacante finalizassem com os pés.



"A gente está trabalhando forte, vindo numa pegada intensa de pré-temporada, e no começo sempre é difícil. Temos de acertar uma coisa ou outra, isso é nítido desde o ano passado, mas estamos focados e vamos conseguir fazer os gols que o São Paulo quer e que o Rogério tanto pede para gente", explicou o atacante Gilberto.



Nesta quinta-feira, o São Paulo vai fazer um treino fechado no CT da Barra Funda. O técnico Rogério Ceni tem a intenção de realizar algumas atividades sem a presença da imprensa. No domingo, o time fará um amistoso contra o Columbus Crew, dos Estados Unidos, no Centro de Formação de Atletas em Cotia.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão