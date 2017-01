Morre aos 80 anos a atriz Mary Tyler Moore, de 'Gente como a gente' Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 20h35





Comentários via Facebook: Atualização: 20h59 de 25/01/2017

Divulgação Atriz era mais conhecida como a mãe amargurada de "Gente como a gente", filme de 1980 Atriz era mais conhecida como a mãe amargurada de "Gente como a gente", filme de 1980



No resto do mundo, ela era mais conhecida como a mãe amargurada de "Gente como a gente". Mas nos Estados Unidos foi famosa muito antes, como atriz de televisão ao estrelar o The Dick van Dyke Show, em 1961. Ganhou vários Emmy e, com a força do programa, Mary Tyler Moore, que morreu hoje aos 80 anos, impulsionou a própria série, The Mary Tyler Moore Show ao longo da década de 1970.



Nascida em Nova York em 1936, Mary logo se mudou com a família para Los Angeles. Queria ser dançarina, mas descobriu a TV como caminho ideal para seu talento. A personagem que criou, Mary Richards, trocava de namorado um após o outro, em busca do parceiro ideal. O público adorou. O comportamento da personagem, pouco comum (pelo menos na TV) daquela época, lhe valeu apoio de feministas, que viam nela traços de ousadia pela liberação da mulher.



Gente como a gente (1980), estreia de Robert Redford na direção, colocou-a no papel de Beth Jarret, mãe que luta para manter a família unida depois da morte de um dos filhos. Faz uma mulher fria e amargurada, mas cuja presença não se esquece. Contracenando com o grande Donald Sutherland, Mary não faz feio. É um belo trabalho, assistível ainda nos dias de hoje, 37 anos depois. A produção ganhou os Oscars de melhor filme, diretor (Redford), ator coadjuvante (Timothy Hutton) e roteiro. Mary foi indicada na categoria de atriz e não levou. Ficou no entanto na memória do cinema.



Antes disso ela já havia trabalhado no cinema. Outro crédito digno de nota é em Ele e as Três Noviças, no qual contracena com ninguém menos que Elvis Presley. Este, pasme, faz o papel de um médico caridoso que oferece seus serviços num bairro pobre. Três noviças se prontificam a ajudá-lo. Uma delas é Mary Tyler, no papel de irmã Michelle. Na comédia musical Positivamente Millie, ela contracena com Julie Andrews. E em Crime em Tulsa faz a personagem de Cynthia Boudreau, numa trama neo-noir. A verdade é que se comparece em apenas 15 títulos lançados nos cinemas, suas participações em séries de TV se contam às dezenas. Foi o veículo onde exerceu seu melhor talento e por mais tempo.





