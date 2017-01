Com um a mais, Juventus vence Milan e avança à semifinal da Copa da Itália Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 20h25





Comentários via Facebook:





A Juventus sofreu no fim, mas conseguiu derrotar o Milan por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Turim, no jogo único das quartas de final da Copa da Itália. Com o resultado, o time alvinegro agora terá pela frente o Napoli nas semifinais.



Na próxima fase, as equipes duelam em jogos de ida e volta. A primeira partida está marcada para 1º de março e a de volta será em 5 de abril. A outra semifinal ainda está em aberto. Ainda pelas quartas, a Inter de Milão duelará com a Lazio dia 31 e a Roma enfrentará o Cesena, em 1º de fevereiro.



Com a torcida a seu favor, a Juventus iniciou a partida pressionando o adversário e conseguiu abrir uma vantagem de 2 a 0 nos 20 minutos iniciais. Aos nove, Dybala recebeu cruzamento da esquerda, dominou e tocou para as redes. Na sequência, Pjanic cobrou falta com perfeição e ampliou o marcador.



O Milan voltou para a segunda etapa mais ligado e conseguiu diminuir logo aos sete minutos, com um belo gol de Carlos Bacca. Após cruzamento na área, Khedira não conseguiu afastar de cabeça e o colombiano aproveitou a sobra para finalizar de voleio.



Mas os visitantes não tiveram muito tempo para comemorar e ficaram com um a menos no minuto seguinte. Locatelli esqueceu a bola, acertou um carrinho em Dyballa e levou o cartão vermelho. O lance esquentou a partida e os jogadores das duas equipes chegaram a trocar empurrões até que o árbitro conseguisse acalmar os ânimos.



Com um a menos, o time visitante foi para o tudo ou nada e conseguiu pressionar nos minutos finais, mas o gol não saiu e a Juventus comemorou a suada classificação para as quartas de final da Copa da Itália.



Os times agora voltam a campo no domingo, ambos atuando fora de casa, pelo Campeonato Italiano. A Juventus enfrentará o Sassuolo, enquanto o Milan jogará contra a Udinese.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão