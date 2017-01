Scarlett Johansson e Romain Dauriac se separam, informa revista Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 20h15





A atirz Scarlett Johansson e o colecionador de arte francês Romain Dauriac se separaram, informa a People.



Eles estavam casados há dois anos, mas uma fonte revelou à revista que eles já não estavam mais juntos desde o verão (ou seja, desde o último inverno aqui no Brasil). Seria essa mais uma das separações de 2016, então?



Scarlett foi à Marcha das Mulheres em Washington sem a aliança no último sábado, 21.



O casal tem uma filha, Rose Dorothy, que nasceu logo antes do casamento secreto dos dois, em 2014.







