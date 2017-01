Renan chama Fronckowiak como provável substituto de Rubinho na seleção de vôlei Agência Estado Link



O novo técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, divulgou nesta quarta-feira sua comissão técnica. Substituto de Bernardinho, ele manteve dois integrantes da equipe de seu antecessor e anunciou uma novidade.



Marcelo Fronckowiak, que atualmente comanda o Lebes/Gedore/Canoas (RS), integrará o trio da comissão técnica, que já contava com Ricardo Tabach e Renato Bacchi. Tabach é assistente técnico do Rexona/Sesc (RJ), equipe feminina comandada por Bernardinho.



O novo integrante é o provável substituto de Rubinho, braço direito de Bernardinho no período em que foi técnico da seleção. Renan chegou a declarar que pretendia contar com Rubinho e que faria uma reunião para tentar o acerto, mas a tendência é a de que o profissional deixe a equipe nacional.



Após 16 anos no comando da seleção brasileira masculina e inúmeros títulos importantes, o próprio Bernardinho admitiu que esperava que a CBV promovesse Rubinho ao cargo de técnico, embora não tenha desaprovado a escolha por Renan, que foi seu companheiro de time nacional como jogador.



A nota oficial divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) nesta quarta-feira informou apenas que Fronckowiak é o novo integrante da comissão técnica. A reportagem da Agência Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da CBV para confirmar a saída de Rubinho, mas não obteve retorno até o início da noite desta quarta depois de, em um primeiro contato na última tarde, ter evitado oficializar a saída de Rubinho da seleção.



"O Fronckowiak já dirigiu times na Europa, liderou um grande projeto com o extinto RJX, sendo campeão da Superliga, tem um histórico vitorioso como atleta e como técnico, é muito estudioso, já demonstrou competência e temos certeza de que tem muito a contribuir com a seleção brasileira", disse Renan Dal Zotto na nota.



Fronckowiak comemorou sua primeira convocação. "Essa é a realização de um sonho de uma vida toda. Sempre tive um respeito muito grande pela seleção e tudo que foi construído nestes anos. Estou realmente muito feliz e ao mesmo tempo consciente da responsabilidade que temos pela frente de manter o voleibol brasileiro no mais alto nível."



De acordo com a CBV, os quatro profissionais se reunirão ainda nesta semana para planejar a temporada 2017. O primeiro compromisso da seleção brasileira neste ano será a Liga Mundial, que começa em 2 de junho.







