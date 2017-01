Globo cresce 15% em todo o País com a estreia do ‘BBB17’ Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 19h05





Entra ano, sai ano, as redes sociais são tomadas por reclamações sempre quando o Big Brother Brasil retorna à programação da Globo. E os comentários são categóricos: "mudei de canal", "programa lixo", entre outros impublicáveis. Mas os dados de audiência mostram que mesmo entre os haters há quem goste de dar uma "espiadinha", tanto que o episódio de estreia rendeu um crescimento de 15% à emissora no PNT.



Na segunda-feira, 23, o reality show registrou média de 30 pontos, 4 a mais que a média das últimas quatro segundas-feiras (26/12/2016 a 16/01/2017). O resultado corresponde a um crescimento de 15%.



Algumas cidades tiveram resultados surpreendentes para a própria Globo. Em Campinas (SP), por exemplo, a emissora viu sua média crescer em 44% no horário, saltando de 25 para 36 pontos.



Em Curitiba (PR) e em Salvador os resultados também foram além do esperado: 34 pontos (crescimento de 31%) e 32 pontos (crescimento de 23%), respectivamente.



Os números obtidos em São Paulo e Rio de Janeiro, as principais praças aferidas pelo Ibope Kantar Media, também foram positivos. Os crescimentos foram de 20% e 24%, respectivamente.







