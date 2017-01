Restaurante no primeiro andar de imóvel é danificado por incêndio Da Redação Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 18h33





Comentários via Facebook: Atualização: 18h49 de 25/01/2017

Roberto Bernardi/Colaboração - 25/01/2017 População acompanha movimentação no local; Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram chamados População acompanha movimentação no local; Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram chamados



Um incêndio danificou um restaurante de Buritama (a 55 km de Araçatuba), na tarde desta quarta-feira (25). Não há informações sobre vítimas ou o que foi destruído pelas chamas.



O estabelecimento fica no primeiro andar de um prédio na avenida Frei Marcelo Manília, onde também funciona uma loja de ferragens, segundo informações do leitor Roberto Bernardi, que enviou foto à Redação pelo Whatsapp da Folha (18-99663-5314).



Um caminhão do Corpo de Bombeiros do município atendeu a ocorrência. A Polícia Militar foi chamada e preservou o local. A movimentação atraiu muitos curiosos.



Colaboração de leitor - 25/01/2017 Bombeiros municipais trabalham no estabelecimento, na avenida Frei Marcelo Manília Bombeiros municipais trabalham no estabelecimento, na avenida Frei Marcelo Manília



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão