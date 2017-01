Bandidos roubam quase R$ 6 mil de loja em Birigui Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 17h51





Comentários via Facebook:



Dois homens em uma moto roubaram R$ 5.910 em uma loja no centro de Birigui, no início da tarde desta quarta-feira (25). As vítimas disseram à polícia que um dos ladrões entrou no estabelecimento pouco antes das 13h, usando um capacete, e mostrou uma arma.



Uma das vítimas correu para o banheiro, mas antes que pudesse trancar, o ladrão arrombou a porta do balcão e a rendeu. Ele roubou o dinheiro que estava no caixa e fugiu na garupa de uma moto NX Falcon 400 cilindradas, na qual um comparsa o aguardava. O caso é investigado pela Polícia Civil.





