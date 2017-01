Zarattini: antes de candidatura de Lula, é preciso discutir saídas para o País Agência Estado Link



Antes de o PT lançar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a eleição presidencial de 2018, o partido tem de discutir a crise brasileira e saídas para ela, afirmou nesta quarta-feira, 25, o líder da bancada petista na Câmara, o deputado paulista Carlos Zarattini, em entrevista à TV Estadão.



"Agora não devemos lançar Lula candidato a presidente, mas discutir e apresentar propostas, e ele tem muitas propostas para o Brasil, que ele tem exposto em encontros e congressos", disse o deputado. "Temos de fazer uma discussão nacional de saída para a crise, que não é essa do (presidente Michel) Temer nem do (ministro da Fazenda, Henrique) Meirelles, com medidas que vão afundar o Brasil, tornando cada vez mais difícil a recuperação", acrescentou.







