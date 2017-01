MP quer informações sobre interdições em trecho da Rondon Da Redação Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 16h58





Comentários via Facebook: Atualização: 17h02 de 25/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 10/01/2017 Promotor quer saber providências adotadas para monitorar a rodovia e comunicar usuários Promotor quer saber providências adotadas para monitorar a rodovia e comunicar usuários







No documento, emitido na última quinta-feira (19), o promotor João Paulo Serra Dantas pede que, tanto a Polícia Militar Rodoviária, quanto a concessionária e o DER, enviem dados sobre quantos alagamentos ocorreram na região e os motivos; quais providências são adotadas para monitorar a rodovia e comunicar os usuários da via sobre os perigos do local; e as medidas para solucionar o problema.



O promotor tomou a iniciativa após o jornal Folha da Região publicar matérias sobre a interdição do trecho. "Vou aguardar as informações que os órgãos enviarão e, depois de fazer este levantamento, analisarei e verei quais atitudes poderemos tomar", destacou.





O Ministério Público de Penápolis enviou ofícios à Polícia Militar Rodoviária, à concessionária Via Rondon e ao DER (Departamento de Estrada de Rodagem) solicitando informações sobre as interdições do quilômetro 483 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Penápolis e Avanhandava, em decorrência das chuvas das últimas semanas. Os órgãos têm 20 dias para enviar responder.No documento, emitido na última quinta-feira (19), o promotor João Paulo Serra Dantas pede que, tanto a Polícia Militar Rodoviária, quanto a concessionária e o DER, enviem dados sobre quantos alagamentos ocorreram na região e os motivos; quais providências são adotadas para monitorar a rodovia e comunicar os usuários da via sobre os perigos do local; e as medidas para solucionar o problema.O promotor tomou a iniciativa após o jornal Folha da Região publicar matérias sobre a interdição do trecho. "Vou aguardar as informações que os órgãos enviarão e, depois de fazer este levantamento, analisarei e verei quais atitudes poderemos tomar", destacou.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão