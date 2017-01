Mortes no trânsito de Araçatuba crescem 50% Monique Bueno Link



Os dados constam no levantamento divulgado na terça-feira (24) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. As estatísticas criminais são utilizadas para retratar a situação da segurança pública e permitir o planejamento de ações policiais e de investimentos na área.



No que se refere a homicídios, Araçatuba também apresentou dados contrários ao Estado, com aumento de 15%. Foram 33 mortes em 2015, contra 38 no ano passado. Já os índices estaduais tiveram queda de 6,31%, caindo de 3.758 para 3.521 entre os anos de 2015 e 2016.





