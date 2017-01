Câmara vai votar extinção de 31 cargos comissionados em Birigui Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 16h03





Comentários via Facebook: Atualização: 16h06 de 25/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 16/12/2016 Salmeirão disse que será 'odiado' por causa do fim da incorporação salarial para servidores Salmeirão disse que será 'odiado' por causa do fim da incorporação salarial para servidores







O petebista protocolou as proposituras na terça-feira (24), conforme a Folha da Região havia antecipado. A administração municipal estima que o corte de comissionados vai gerar economia de R$ 8.666.464,25 em quatro anos.



ECONOMIA

Segundo a Prefeitura, se for considerada a inflação do período, em torno de 5,8%, a economia passará dos R$ 9 milhões. Já em relação à incorporação salarial aos servidores em postos em comissão, o valor a ser poupado é previsto em R$ 1,5 milhão durante a gestão do petebista.



Salmeirão disse à reportagem que os cortes de comissionados são uma "pré-reforma administrativa". Em relação ao fim da incorporação salarial para servidores em cargos de comissão, Salmeirão afirmou que vai ser "odiado" por isso, mas acredita que a regra foi criada para beneficiar algumas pessoas na administração municipal.





A Câmara de Birigui vai votar nesta quinta-feira (26), em sessão extraordinária, projeto de autoria do prefeito Cristiano Salmeirão (PTB) que prevê a extinção de 31 cargos comissionados do quadro funcional da Prefeitura de Birigui. Além dessa proposta, os vereadores vão apreciar o fim da incorporação salarial a servidores municipais que ocupam funções gratificadas.O petebista protocolou as proposituras na terça-feira (24), conforme a Folha da Região havia antecipado. A administração municipal estima que o corte de comissionados vai gerar economia de R$ 8.666.464,25 em quatro anos.Segundo a Prefeitura, se for considerada a inflação do período, em torno de 5,8%, a economia passará dos R$ 9 milhões. Já em relação à incorporação salarial aos servidores em postos em comissão, o valor a ser poupado é previsto em R$ 1,5 milhão durante a gestão do petebista.Salmeirão disse à reportagem que os cortes de comissionados são uma "pré-reforma administrativa". Em relação ao fim da incorporação salarial para servidores em cargos de comissão, Salmeirão afirmou que vai ser "odiado" por isso, mas acredita que a regra foi criada para beneficiar algumas pessoas na administração municipal.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão