Negra Li está grávida do segundo filho

A família de Negra Li vai ganhar um novo membro em breve. A cantora foi uma das convidadas do Encontro desta quarta-feira, 25, e anunciou que está grávida de seu segundo filho. "Não dá mais para esconder, né? Estou com três meses e meio", disse ela.



Ela também já revelou o sexo: "É um menininho", contou. Fátima Bernardes perguntou o nome do bebê, mas Negra Li disse que ainda não escolheu: "Estou tentando. Estou em dúvida".



A cantora já tem uma filha, Sofia, de sete anos, com seu marido, Carlos Crésio Junior, o cantor Junior Dread.







