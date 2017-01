Bexiga retoma tradição de bolo para aniversário de SP Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 15h50





O tradicional bolo gigante para celebrar o aniversário de São Paulo voltou a ser feito no bairro do Bexiga, região central da capital. A última edição tinha sido realizada em 2008, um ano antes de o evento perder patrocinadores, e foi retomada nesta quarta-feira, 25, de forma mais contida: o conhecido "ataque" para pegar os pedaços foi substituído por uma distribuição organizada.



Uma das organizadoras do evento, a cineasta Thais Taverna, de 34 anos, diz que a ação uniu comerciantes, empresários e moradores do bairro.



"Foi um evento emocionante, porque a gente recebeu a comunidade em peso para doar. A gente cortou o bolo e serviu pedaço por pedaço. Todo mundo recebeu. Só não comeu quem chegou atrasado."



A retomada da festa teve como inspiração a forma como sua primeira edição foi feita, no ano de 1986. "A gente estava muito insatisfeito por não conseguir patrocínio e decidiu retomar a festa como ela começou. Batemos de porta em porta para pedir bolo e a resposta foi positiva."



Nesta edição, o bolo teve 150 metros. A meta era de que a metragem atingisse os 463 metros (um metro para cada ano que a cidade está celebrando), mas isso não tirou o brilho do evento. "Pessoas vieram de longe e mataram a saudade. Foi uma grande conquista."







