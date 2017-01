Em família: prefeita tucana nomeia namorado e ex-vereadora cassada Ronaldo Ruiz Galdino Link



Apesar de não ter vencido a eleição municipal do ano passado, a família Joanini conseguiu manter, na atual gestão, sua influência política em Nova Independência (a 140 km de Araçatuba). A atual prefeita, Thauana Duarte (PSDB), manteve no cargo de secretário de Obras e Urbanismo, Thiago Joanini, e nomeou a ex-vereadora Thais Joanini, também tucana, para o posto de coordenadora do Cras (Centro de Referência da Assistência Social). Eles são filhos dos ex-prefeitos Valdemir e Neusa Joanini — esta, que governou a cidade até setembro do ano passado, quando foi cassada pela Câmara Municipal. Além dos vínculos familiares com ex-governantes da cidade, Thiago é namorado de Thauana.Mesmo respondendo a processo judicial por suposta prática de nepotismo, a mãe de Thiago o nomeou para o cargo de secretário em 2013, primeiro ano de seu governo. A função foi criada em outubro daquele ano, após aprovação da Câmara e sanção da ex-prefeita. No mês seguinte, foi fixado o salário de R$ 3,9 mil para os secretários municipais. Ainda em novembro, Thiago assumiu o posto.A reportagem não conseguiu falar com a chefe do Executivo de Nova Independência até a conclusão desta reportagem. Ela não atendeu às diversas ligações feitas pela Folha em seu celular, durante a tarde de terça-feira (24).



